Niterói: nova localização do Centro de Visitação também fortalece uma parceria histórica do Projeto Aruanã com a comunidade e as instituições que atuam na região - Divulgação/Ascom

Niterói: nova localização do Centro de Visitação também fortalece uma parceria histórica do Projeto Aruanã com a comunidade e as instituições que atuam na regiãoDivulgação/Ascom

Publicado 16/10/2026 08:30

O Projeto Aruanã inaugurou um novo Centro de Visitação em Itaipu, na Região Oceânica de Niterói, ampliando a capacidade de atendimento ao público e reforçando as ações de educação ambiental desenvolvidas pela instituição. O espaço, localizado na Rua Osvaldir Vicente Siqueira, passa a contar com recursos de acessibilidade e uma estrutura mais ampla para receber visitantes interessados em conhecer o trabalho de conservação das tartarugas marinhas realizado no estado do Rio de Janeiro.

Criado em 2010 a partir da parceria entre estudantes e pescadores da comunidade de Itaipu, o projeto se consolidou como uma referência em pesquisa, monitoramento e sensibilização ambiental. A mudança para a nova sede acompanha uma estratégia voltada à democratização do acesso ao conhecimento sobre os oceanos e a biodiversidade marinha.

Segundo a coordenadora-geral do Projeto Aruanã, Suzana Guimarães, o novo centro representa um avanço na forma como a instituição se relaciona com diferentes públicos.

“A proposta é tornar a educação ambiental cada vez mais acessível, respeitando as diferentes formas de aprendizagem e interação das pessoas com o meio ambiente”, destacou.

Exposição contará com recursos em Libras, Braille e audiodescrição

Um dos principais diferenciais da nova estrutura é a ampliação das medidas de acessibilidade. Desde 2025, o Projeto Aruanã mantém parceria com o Laboratório de Libras, Linguística e Divulgação (LiLinDiv), da Universidade Federal Fluminense (UFF), e com a Escola de Inclusão para adaptar sua exposição permanente.

A iniciativa prevê conteúdos em Libras, materiais em Braille, recursos de audiodescrição e ferramentas acessíveis também para as plataformas digitais do projeto. O objetivo é garantir que mais pessoas possam ter acesso às informações sobre conservação marinha e participar das atividades promovidas pelo centro.

De acordo com Bruna Santiago, integrante do LiLinDiv, a parceria busca ampliar as possibilidades de participação e pertencimento de públicos diversos.

Além da adaptação da exposição física, o projeto também investe em novas formas de comunicação. Entre elas está a versão em áudio do livro infantil “A Aventura da Tartaruga Naná”, desenvolvida pelos artistas Glorinha e Renato. O material, disponível gratuitamente no canal do Projeto Aruanã no YouTube, conta com narração da história e trilha sonora original inspirada no universo das tartarugas marinhas.

Nova sede fortalece atuação ambiental na Região Oceânica

A escolha de Itaipu para a nova sede mantém o vínculo histórico entre o Projeto Aruanã e a comunidade local. O centro está localizado na mesma rua da Reserva Extrativista Marinha de Itaipu (Resex Itaipu), parceira nas ações de pesquisa e conservação realizadas na região.

Patrocinado pela Petrobras por meio do Programa Petrobras Socioambiental desde 2022, o Projeto Aruanã atua em diferentes áreas do litoral fluminense, com foco especial na Baía de Guanabara. As atividades incluem monitoramento de tartarugas marinhas, pesquisas científicas, educação ambiental e mobilização comunitária em defesa dos ambientes costeiros.

A instituição também desenvolve ações em parceria com pescadores, universidades e órgãos ambientais, buscando fortalecer políticas públicas voltadas à proteção dos ecossistemas marinhos.

O novo Centro de Visitação está aberto gratuitamente ao público de terça a domingo, das 10h às 17h, consolidando-se como mais um espaço de educação, conscientização e valorização da biodiversidade na Região Oceânica de Niterói.