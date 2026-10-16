Niterói: município investiu mais de R$ 1,5 bilhão em prevenção, com mais de 350 obras de contenção de encostasLucas Benevides/Ascom

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Leonardo Soares
Niterói está em estágio de atenção por conta das fortes chuvas que atingem o município. Durante a madrugada, houve chuva de grande intensidade em um curto intervalo de tempo, provocando alagamentos pontuais em algumas vias da cidade, principalmente na Avenida Roberto Silveira, em Icaraí.

Mais de mil agentes da Prefeitura estão nas ruas desde a madrugada, atuando para mitigar os efeitos da chuva. Equipes da Seconser estão reforçando a limpeza de ralos e caixas de passagem, com o apoio de um caminhão vac-all. A água nos pontos de alagamento escoou rapidamente, e não houve grandes transtornos.

A Defesa Civil segue monitorando as condições climáticas e reforça que, em caso de emergência, a população pode entrar em contato pelos números 199, (21) 2620-0199 ou pelo telefone emergencial (21) 96658-0604.

A Prefeitura de Niterói também disponibiliza canais oficiais com informações atualizadas 24 horas por dia, por meio do aplicativo Alerta DCNIT, de mensagens SMS (40199) e de grupos de WhatsApp.

A Companhia de Limpeza de Niterói (Clin) alerta para a importância de respeitar os horários da coleta de lixo e evitar o descarte irregular, que pode obstruir bueiros e agravar alagamentos.

Município investe em prevenção
Nos últimos anos, o município investiu mais de R$ 1,5 bilhão em prevenção, com mais de 350 obras de contenção de encostas, e mais de R$ 1 bilhão na implantação de infraestrutura e drenagem em mais de 750 ruas.

As obras de macrodrenagem na Região Oceânica e nos bairros do Barreto, da Engenhoca, do Badu e de Charitas, entregues em dezembro do ano passado pela Prefeitura de Niterói, mostraram bons resultados durante as chuvas. As intervenções nessas localidades contribuíram para o rápido escoamento da água, evitando transtornos maiores à população.

Fim dos alagamentos em Icaraí – A Empresa de Infraestrutura e Obras de Niterói (ION) publicou a homologação da licitação das obras de macrodrenagem no entorno do Estádio Caio Martins e espera iniciar a execução dos trabalhos até o fim deste ano. As obras irão solucionar os problemas de alagamento na região, como na Avenida Roberto Silveira e nas ruas adjacentes.

De acordo com o projeto, serão realizadas obras de macrodrenagem nas ruas Lopes Trovão e Presidente Backer e de microdrenagem no quadrilátero delimitado pelas ruas Paulo César, Santa Rosa e Mariz e Barros e pela Avenida Roberto Silveira. Ao todo, está prevista a construção de 6 quilômetros de rede.

Todo o volume de água coletado pelas novas redes será direcionado a um grande reservatório subterrâneo, que será construído no terreno onde hoje se encontra o campo de futebol do Estádio Caio Martins. Com capacidade para 80 milhões de litros de água, o reservatório ocupará cerca de dois terços do espaço do campo, incluindo a parte das arquibancadas junto à Rua Presidente Backer.

O reservatório terá a função de armazenar a água e liberá-la de maneira controlada para o Rio Icaraí, evitando a ocorrência de enchentes e alagamentos. A expectativa é de que, além da área que receberá as obras, os trabalhos também beneficiem regiões adjacentes, como partes dos bairros Viçoso Jardim, Cubango, Santa Rosa e Pé Pequeno, que abrigam outras bacias.