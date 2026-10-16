Niterói: município investiu mais de R$ 1,5 bilhão em prevenção, com mais de 350 obras de contenção de encostas - Lucas Benevides/Ascom

Niterói: município investiu mais de R$ 1,5 bilhão em prevenção, com mais de 350 obras de contenção de encostasLucas Benevides/Ascom

Publicado 16/10/2026 11:12





Mais de mil agentes da Prefeitura estão nas ruas desde a madrugada, atuando para mitigar os efeitos da chuva. Equipes da Seconser estão reforçando a limpeza de ralos e caixas de passagem, com o apoio de um caminhão vac-all. A água nos pontos de alagamento escoou rapidamente, e não houve grandes transtornos.



A Defesa Civil segue monitorando as condições climáticas e reforça que, em caso de emergência, a população pode entrar em contato pelos números 199, (21) 2620-0199 ou pelo telefone emergencial (21) 96658-0604.



A Prefeitura de Niterói também disponibiliza canais oficiais com informações atualizadas 24 horas por dia, por meio do aplicativo Alerta DCNIT, de mensagens SMS (40199) e de grupos de WhatsApp.



A Companhia de Limpeza de Niterói (Clin) alerta para a importância de respeitar os horários da coleta de lixo e evitar o descarte irregular, que pode obstruir bueiros e agravar alagamentos.



Município investe em prevenção

Niterói está em estágio de atenção por conta das fortes chuvas que atingem o município. Durante a madrugada, houve chuva de grande intensidade em um curto intervalo de tempo, provocando alagamentos pontuais em algumas vias da cidade, principalmente na Avenida Roberto Silveira , em Icaraí.Mais de mil agentes da Prefeitura estão nas ruas desde a madrugada, atuando para mitigar os efeitos da chuva. Equipes da Seconser estão reforçando a limpeza de ralos e caixas de passagem, com o apoio de um caminhão vac-all. A água nos pontos de alagamento escoou rapidamente, e não houve grandes transtornos.A Defesa Civil segue monitorando as condições climáticas e reforça que, em caso de emergência, a população pode entrar em contato pelos números 199, (21) 2620-0199 ou pelo telefone emergencial (21) 96658-0604.A Prefeitura de Niterói também disponibiliza canais oficiais com informações atualizadas 24 horas por dia, por meio do aplicativo Alerta DCNIT, de mensagens SMS (40199) e de grupos de WhatsApp.A Companhia de Limpeza de Niterói (Clin) alerta para a importância de respeitar os horários da coleta de lixo e evitar o descarte irregular, que pode obstruir bueiros e agravar alagamentos.

Nos últimos anos, o município investiu mais de R$ 1,5 bilhão em prevenção, com mais de 350 obras de contenção de encostas, e mais de R$ 1 bilhão na implantação de infraestrutura e drenagem em mais de 750 ruas.



As obras de macrodrenagem na Região Oceânica e nos bairros do Barreto, da Engenhoca, do Badu e de Charitas, entregues em dezembro do ano passado pela Prefeitura de Niterói, mostraram bons resultados durante as chuvas. As intervenções nessas localidades contribuíram para o rápido escoamento da água, evitando transtornos maiores à população.



Fim dos alagamentos em Icaraí – A Empresa de Infraestrutura e Obras de Niterói (ION) publicou a homologação da licitação das obras de macrodrenagem no entorno do Estádio Caio Martins e espera iniciar a execução dos trabalhos até o fim deste ano. As obras irão solucionar os problemas de alagamento na região, como na Avenida Roberto Silveira e nas ruas adjacentes.



De acordo com o projeto, serão realizadas obras de macrodrenagem nas ruas Lopes Trovão e Presidente Backer e de microdrenagem no quadrilátero delimitado pelas ruas Paulo César, Santa Rosa e Mariz e Barros e pela Avenida Roberto Silveira. Ao todo, está prevista a construção de 6 quilômetros de rede.



Todo o volume de água coletado pelas novas redes será direcionado a um grande reservatório subterrâneo, que será construído no terreno onde hoje se encontra o campo de futebol do Estádio Caio Martins. Com capacidade para 80 milhões de litros de água, o reservatório ocupará cerca de dois terços do espaço do campo, incluindo a parte das arquibancadas junto à Rua Presidente Backer.



O reservatório terá a função de armazenar a água e liberá-la de maneira controlada para o Rio Icaraí, evitando a ocorrência de enchentes e alagamentos. A expectativa é de que, além da área que receberá as obras, os trabalhos também beneficiem regiões adjacentes, como partes dos bairros Viçoso Jardim, Cubango, Santa Rosa e Pé Pequeno, que abrigam outras bacias.