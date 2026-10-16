Niterói: casa desaba no Caramujo e deixa duas pessoas gravemente feridas em Niterói - Reprodução/Internet

Niterói: casa desaba no Caramujo e deixa duas pessoas gravemente feridas em NiteróiReprodução/Internet

Publicado 16/10/2026 10:32

Uma residência desabou na manhã desta sexta-feira (16) na Rua da Horta, no Morro do Céu, localizado no bairro Caramujo , em Niterói. O acidente deixou uma mulher de 25 anos e um adolescente de 16 anos gravemente feridos.

O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 7h para atender a ocorrência. As duas vítimas ficaram soterradas sob os escombros e precisaram ser resgatadas pelas equipes do 3º Grupamento de Bombeiros Militar (GBM). A operação de busca e salvamento foi concluída às 9h13.

Após serem retirados dos destroços, a mulher e o adolescente receberam os primeiros atendimentos e foram encaminhados em estado grave para o Hospital Estadual Azevedo Lima (Heal), no bairro Fonseca.

Chuva forte pode ter contribuído para desabamento de imóvel

A residência que veio abaixo estava situada no número 20 da Rua da Horta. Além dos bombeiros, agentes da Defesa Civil de Niterói estiveram no local para realizar uma vistoria técnica e verificar as condições estruturais da área, além de avaliar possíveis riscos para imóveis vizinhos.

Uma das hipóteses investigadas é que o desabamento tenha sido provocado pelas fortes chuvas que atingiram a Região Metropolitana durante a madrugada. O temporal foi acompanhado de raios e provocou transtornos em diversos pontos da cidade.

As causas do acidente, no entanto, ainda serão apuradas pelos órgãos responsáveis. A Defesa Civil orienta os moradores de áreas de encosta e locais considerados de risco a acompanharem os alertas meteorológicos e comunicarem qualquer sinal de movimentação de terra ou comprometimento estrutural dos imóveis.