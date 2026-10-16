Niterói: casa desaba no Caramujo e deixa duas pessoas gravemente feridas em NiteróiReprodução/Internet
Mulher e adolescente ficam gravemente feridos em desabamento de casa
Desabamento no Caramujo pode ter sido provocado pelas fortes chuvas que atingiram a Região Metropolitana durante a madrugada
Donos de bancas de Niterói convivem com insegurança e falta de respostas
Diante das ocorrências dos últimos dias, duas somente nesta semana, reportagem de O Dia questiona Secretaria de Segurança Pública, que ainda não se manifestou
Rodrigo Neves visita obras de escola municipal no Engenho do Mato
Com capacidade para atender 400 estudantes em tempo integral, unidade está na fase final de construção e vai ampliar a oferta de vagas na Região Oceânica de Niterói
Prefeito autoriza obras da Policlínica do Rio do Ouro
Com previsão de inauguração em 2027, unidade terá seis consultórios médicos, atendimento em diferentes especialidades e estrutura para realização de exames
Niterói segue em estágio de atenção para as chuvas nesta sexta-feira
Defesa Civil segue monitorando as condições climáticas e reforça que, em caso de emergência, a população pode entrar em contato
Niterói entrega novas viaturas à Polícia Militar
Reforço no policiamento amplia investimentos no combate à criminalidade e se soma à renovação de R$ 50 milhões do Proeis, além da ampliação da Guarda Municipal
Mulher e adolescente ficam gravemente feridos em desabamento de casa
Desabamento no Caramujo pode ter sido provocado pelas fortes chuvas que atingiram a Região Metropolitana durante a madrugada
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.