Niterói: as intervenções estão concentradas nos acabamentos dos dois prédios que compõem a unidade - Lucas Benevides/Ascom

Niterói: as intervenções estão concentradas nos acabamentos dos dois prédios que compõem a unidadeLucas Benevides/Ascom

Publicado 16/10/2026 17:33

O prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, visitou, nesta sexta-feira (16), as obras da Escola Municipal Lucília Gomes Monteiro da Silveira, no Engenho do Mato, na Região Oceânica. A nova unidade, que terá capacidade para atender 400 estudantes em tempo integral, está na fase final de construção e vai ampliar a oferta de vagas na Rede Municipal de Educação. A escola contará com salas climatizadas, laboratórios, biblioteca e estrutura acessível, oferecendo mais conforto e qualidade para alunos e profissionais da educação. A previsão é de que a unidade seja entregue em novembro.



“Estamos na reta final das obras de construção da Escola Municipal do Engenho do Mato. Esse bairro tão querido da Região Oceânica sofreu com lama e enchentes. Nós fizemos uma grande transformação, trazendo mais qualidade de vida para os moradores. Agora, vamos ter essa escola municipal atendendo 400 crianças da região. A educação é o melhor instrumento e a política pública mais importante para reduzir as dificuldades e construir um município cada vez melhor para todos”, afirmou o prefeito Rodrigo Neves.

Importância dos investimentos na educação



Além de oferecer novos espaços de aprendizagem, a unidade está sendo planejada para atender às necessidades das famílias da região. Durante a visita, o secretário municipal de Educação, Bira Marques, destacou a importância do investimento e os preparativos para a chegada dos futuros estudantes.



“Essa será uma das maiores escolas da nossa Rede, e estamos muito felizes em ver esse projeto chegando à reta final. A unidade está ficando linda e, em breve, estará pronta para receber nossos estudantes e profissionais. Já na próxima semana, vamos iniciar um estudo de demanda aqui no Engenho do Mato, para entender as necessidades da região antes da abertura das matrículas. É mais um passo importante para fortalecer a educação pública de Niterói e ampliar as oportunidades para nossas crianças e jovens”, explicou Bira.



Executadas pela Empresa de Infraestrutura e Obras de Niterói (ION), as intervenções estão concentradas nos acabamentos dos dois prédios que compõem a unidade. As equipes trabalham no revestimento de paredes, assentamento de azulejos e instalação de bancadas e pias. Os pisos das salas e corredores já foram concluídos. No prédio principal, está sendo finalizada a instalação do guarda-corpo da rampa de acesso, enquanto o anexo passa pelos últimos acabamentos e serviços de limpeza.



Na área externa, os trabalhos incluem a preparação do terreno e a marcação dos caminhos e canteiros para a execução dos pisos. A nova escola terá quatro pavimentos e infraestrutura de acessibilidade em todos os ambientes. Além das salas de aula climatizadas, contará com laboratórios de informática e ciências, biblioteca, salas de multimeios, espaços administrativos, cozinha e refeitório. O projeto também contempla soluções sustentáveis, como uma cisterna para reaproveitamento da água da chuva e um sistema de energia solar para aquecimento dos chuveiros.