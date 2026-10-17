Niterói: outro avanço importante foi a implantação do modelo Fast Track, que contribuiu para a reorganização dos fluxos assistenciais e a ampliação da produtividade cirúrgica - Divulgação/Ascom

Niterói: outro avanço importante foi a implantação do modelo Fast Track, que contribuiu para a reorganização dos fluxos assistenciais e a ampliação da produtividade cirúrgicaDivulgação/Ascom

Publicado 17/10/2026 08:10





“Estamos aqui no Hospital Oceânico, que inauguramos em 2020, um mês após o início da pandemia de Covid-19, e que salvou milhares de vidas naquele momento tão difícil para o Brasil. Hoje, estamos chegando a mais de 6 mil cirurgias em 2026, um crescimento superior a 50% em relação a 2024. Também zeramos a fila de cirurgias de próstata em Niterói. É mais um avanço”, afirmou o prefeito Rodrigo Neves.



Outro avanço importante foi a implantação do modelo Fast Track, que contribuiu para a reorganização dos fluxos assistenciais e a ampliação da produtividade cirúrgica. Em 2024, a unidade alcançou a marca de 4.200 cirurgias anuais sem necessidade de ampliar sua estrutura física de 60 leitos. Desde então, o hospital continuou expandindo sua capacidade de atendimento. A oferta de cuidados intensivos também cresceu 344% em três anos. O prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, visitou, nesta quinta-feira (15), o Hospital Municipal Dr. Gilson Cantarino, conhecido como Hospital Oceânico , em Piratininga, onde acompanhou uma apresentação dos avanços e indicadores de desempenho da unidade. Em 2026, o hospital realizou cerca de 6 mil cirurgias. Os resultados apresentados também incluem a ampliação da capacidade de atendimento, com 80 leitos, e o crescimento da oferta de cuidados intensivos.“Estamos aqui no Hospital Oceânico, que inauguramos em 2020, um mês após o início da pandemia de Covid-19, e que salvou milhares de vidas naquele momento tão difícil para o Brasil. Hoje, estamos chegando a mais de 6 mil cirurgias em 2026, um crescimento superior a 50% em relação a 2024. Também zeramos a fila de cirurgias de próstata em Niterói. É mais um avanço”, afirmou o prefeito Rodrigo Neves.Outro avanço importante foi a implantação do modelo Fast Track, que contribuiu para a reorganização dos fluxos assistenciais e a ampliação da produtividade cirúrgica. Em 2024, a unidade alcançou a marca de 4.200 cirurgias anuais sem necessidade de ampliar sua estrutura física de 60 leitos. Desde então, o hospital continuou expandindo sua capacidade de atendimento. A oferta de cuidados intensivos também cresceu 344% em três anos.

Diversidade dos procedimentos



A secretária municipal de Saúde, Ilza Fellows, ressaltou a diversidade dos procedimentos realizados atualmente no Hospital Oceânico e a importância do trabalho desenvolvido pelos profissionais da unidade.



“Hoje, realizamos cirurgias oncológicas, gastrointestinais, de cabeça e pescoço, de hérnias, entre diversos outros procedimentos. O Hospital Oceânico continua salvando vidas, dando continuidade à vocação que nasceu durante a pandemia. Esse resultado é fruto do trabalho e da dedicação de toda a equipe, que diariamente se empenha para oferecer uma assistência de qualidade à população”, destacou a secretária.



Além dos resultados assistenciais, o Hospital Oceânico desenvolve iniciativas voltadas à qualidade, à segurança do paciente e à inovação. Entre elas estão o processo de acreditação internacional Qmentum, a participação em iniciativas vinculadas ao PROADI-SUS e projetos de modernização tecnológica, como o Saúde 4.0 e o Paper Less, voltado à redução do uso de papel na unidade.