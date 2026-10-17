Niterói: evento propõe ocupar os espaços urbanos com muita música e poesia - Divulgação/Ascom

Niterói: evento propõe ocupar os espaços urbanos com muita música e poesiaDivulgação/Ascom

Publicado 17/10/2026 08:40

O bairro de São Domingos , em Niterói, recebe uma edição especial de mobilização cultural e engajamento político. No próximo dia 23 de outubro, sexta-feira, a partir das 17h, o Kombi Bar sedia o "Sarau do Raulzito - Sarau Antifascista".

Em meio à reta final da campanha eleitoral de 2026, marcada por disputas polarizadas para a Presidência da República, o evento propõe ocupar os espaços urbanos com muita música e poesia. O sarau busca reafirmar o papel essencial da cultura popular como ferramenta de diálogo e consciencialização.

“O Sarau do Raulzito convoca todos os democratas e indecisos a deixar bem claro que é preciso escolher um lado. Temos o compromisso histórico com a educação, a cultura, os direitos sociais e a valorização da classe trabalhadora; há uma clara ameaça de retrocessos e de propostas entreguistas, que sacrificam a soberania nacional e a qualidade de vida do nosso povo. Este é o sarau da virada!”, conclama o guitarrista e organizador do evento, Raul Menezes.

Serviço:

Evento: Sarau do Raulzito – Sarau Antifascista

Data: 23 de outubro de 2026 (Sexta-feira)

Horário: Das 17h às 22h30

Local: Kombi Bar — Rua General Andrade Neves, nº 297, São Domingos – Niterói/RJ

Couvert artístico: R$ 15

Público-alvo: Livre / Aberto à comunidade e apoiadores dos movimentos culturais e sociais locais.