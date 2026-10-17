Niterói: ato se deu em defesa da democracia, da soberania nacional, além do posicionamento contra retrocessos sociais - Divulgação/Ascom

Niterói: ato se deu em defesa da democracia, da soberania nacional, além do posicionamento contra retrocessos sociaisDivulgação/Ascom

Publicado 17/10/2026 21:45 | Atualizado 17/10/2026 21:50

O prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, liderou, na manhã deste sábado (17), a carreata “Niterói com Lula”, que passou por diversos bairros da zona Norte e leste da cidade.



Entre centenas de apoiadores, o prefeito estava ao lado das deputadas Fernanda Neves e Verônica Lima, do deputado Vitor Júnior e do vereador Pipico.



“Niterói está com Lula porque acreditamos em um país que cuida de quem mais precisa, valoriza os trabalhadores e investe em saúde, educação e dignidade para o nosso povo”, destacou Rodrigo Neves, que reforçou ainda que o ato se dá em defesa da democracia, da soberania nacional, além do posicionamento contra retrocessos sociais.



Com concentração na Estrada Velha do Baldeador, o ato percorreu bairros como Fonseca, Viçoso Jardim, Ititioca, Atalaia, Largo da Batalha, Badu, Vila Progresso, Matapaca e Maria Paula, seguindo até Rio do Ouro e Várzea das Moças.

Reforço da presença política da região

O evento percorreu diversas ruas da cidade, com veículos decorados com bandeiras, adesivos e mensagens de incentivo ao presidente. Durante o trajeto, os participantes destacaram ações e programas do governo voltados para áreas como emprego, educação e inclusão social.

A mobilização também serviu para reforçar a presença política do grupo na região. Moradores acompanharam a passagem da carreata em diferentes pontos do percurso. Os organizadores classificaram a atividade como pacífica e democrática. Além das bandeiras do Brasil, também foram exibidos símbolos ligados ao Partido dos Trabalhadores (PT).

O ato contou com manifestações de apoio por meio de buzinaços e palavras de ordem. Segundo os participantes, a iniciativa buscou fortalecer o diálogo com a população. A carreata terminou sem registro de ocorrências relevantes.