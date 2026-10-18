Niterói: professores e estudantes constroem projetos a partir das experiências, interesses e questões que atravessam o cotidiano escolarDivulgação/Ascom
São estudantes que chegam ao museu não apenas como visitantes, mas como autores das obras e experiências apresentadas ao público. A mostra reúne produções construídas ao longo do ano letivo, dando visibilidade aos diferentes olhares que nascem dentro da escola pública e à capacidade de crianças e adolescentes de investigar, criar e produzir conhecimento.
“É muito bonito ver nossas crianças e adolescentes ocupando, como protagonistas, um espaço tão importante da cultura de Niterói. Estamos investindo em uma educação pública que incentiva a descoberta, valoriza o conhecimento e abre caminhos para que nossas crianças sonhem cada vez mais alto. Queremos que cada aluno tenha orgulho do que aprende e do que é capaz de construir”, afirmou o prefeito Rodrigo Neves.
Em 2026, os Projetos Educacionais Instituintes registraram a maior participação dos últimos 12 anos na Rede Municipal de Educação de Niterói. Das 88 propostas inscritas e aprovadas, 49 são de Unidades Municipais de Educação Infantil (Umeis) e 39 de escolas de Ensino Fundamental, um crescimento de 15% em relação ao ano anterior.
Para o secretário municipal de Educação, Bira Marques, a exposição valoriza a autoria dos estudantes e mostra que a escola pública também é um espaço de produção de conhecimento e cultura.
“Tem algo muito potente em ver o trabalho que nasce dentro das nossas escolas chegar a um museu e ser compartilhado com toda a cidade. Nossos estudantes não estão ali apenas para observar: são eles que pesquisaram, criaram, experimentaram e produziram aquilo que estará em exposição. É isso que queremos estimular na escola pública: crianças e adolescentes que façam perguntas, construam conhecimento e percebam que suas ideias e suas formas de enxergar o mundo têm valor”, afirmou Bira Marques.
Nesta edição, a ciência é o eixo central dos projetos e aparece sob os mais diferentes olhares: há estudantes investigando o microclima e a vegetação da própria escola, conhecendo a contribuição das mulheres para a astronomia, experimentando a cultura maker e pesquisando as relações entre futebol e ciência. Outros projetos partem da memória, dos saberes ancestrais, da sustentabilidade e da tecnologia para construir conhecimento dentro das unidades.
Na Educação Infantil, as descobertas passam pelos quatro elementos da natureza, pelos cinco sentidos, pela preservação da água e dos mares e pelas experiências científicas que surgem do brincar e da exploração do cotidiano. Entre os trabalhos estão ainda uma investigação sobre a construção de uma jangada a partir da relação das crianças com Jurujuba e projetos sobre ciências indígenas, natureza e saberes ancestrais.
Ao longo do ano, os Projetos Educacionais Instituintes dialogaram com outras iniciativas voltadas ao fortalecimento da ciência na Rede Municipal. Em 2026, Niterói ampliou esse trabalho com o programa Mais Ciência na Escola, que prevê laboratórios de Ciências, Maker e Inovação em 12 escolas de Ensino Fundamental II, além da participação de cerca de 5 mil estudantes da Rede nas atividades da 78ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC), realizada na cidade em julho.
A proposta dos Instituintes, no entanto, vai além da apresentação de um produto final. O processo de construção dos trabalhos valoriza a investigação, a experimentação e a construção coletiva do conhecimento, aproximando a ciência da realidade dos estudantes desde a Educação Infantil. As unidades recebem apoio técnico e pedagógico da Secretaria Municipal de Educação, além de recursos para o desenvolvimento das propostas durante o ano letivo.
Os Projetos Educacionais Instituintes valorizam práticas pedagógicas autorais desenvolvidas pelas próprias unidades da Rede Municipal. A cada edição, professores e estudantes constroem projetos a partir das experiências, interesses e questões que atravessam o cotidiano escolar, fortalecendo a troca de saberes e diferentes possibilidades de aprendizagem.
A 12ª Mostra encerra esse percurso colocando as produções em diálogo com a cidade. Durante quase um mês, famílias, profissionais da educação e o público em geral poderão conhecer no Museu Janete Costa aquilo que nasceu dentro das escolas e enxergar, por meio dos trabalhos apresentados, um pouco do mundo investigado, imaginado e recriado pelos estudantes da Rede Municipal.
Serviço:
12ª Mostra dos Projetos Educacionais Instituintes
Data: 19 de outubro a 14 de novembro de 2026
Local: Museu Janete Costa de Arte Popular – Rua Presidente Domiciano, 178, Ingá, Niterói
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