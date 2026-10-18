Niterói: professores e estudantes constroem projetos a partir das experiências, interesses e questões que atravessam o cotidiano escolar - Divulgação/Ascom

Niterói: professores e estudantes constroem projetos a partir das experiências, interesses e questões que atravessam o cotidiano escolarDivulgação/Ascom

Publicado 18/10/2026 15:06





São estudantes que chegam ao museu não apenas como visitantes, mas como autores das obras e experiências apresentadas ao público. A mostra reúne produções construídas ao longo do ano letivo, dando visibilidade aos diferentes olhares que nascem dentro da escola pública e à capacidade de crianças e adolescentes de investigar, criar e produzir conhecimento.



“É muito bonito ver nossas crianças e adolescentes ocupando, como protagonistas, um espaço tão importante da cultura de Niterói. Estamos investindo em uma educação pública que incentiva a descoberta, valoriza o conhecimento e abre caminhos para que nossas crianças sonhem cada vez mais alto. Queremos que cada aluno tenha orgulho do que aprende e do que é capaz de construir”, afirmou o prefeito Rodrigo Neves.



Em 2026, os Projetos Educacionais Instituintes registraram a maior participação dos últimos 12 anos na Rede Municipal de Educação de Niterói. Das 88 propostas inscritas e aprovadas, 49 são de Unidades Municipais de Educação Infantil (Umeis) e 39 de escolas de Ensino Fundamental, um crescimento de 15% em relação ao ano anterior.



Para o secretário municipal de Educação, Bira Marques, a exposição valoriza a autoria dos estudantes e mostra que a escola pública também é um espaço de produção de conhecimento e cultura.



“Tem algo muito potente em ver o trabalho que nasce dentro das nossas escolas chegar a um museu e ser compartilhado com toda a cidade. Nossos estudantes não estão ali apenas para observar: são eles que pesquisaram, criaram, experimentaram e produziram aquilo que estará em exposição. É isso que queremos estimular na escola pública: crianças e adolescentes que façam perguntas, construam conhecimento e percebam que suas ideias e suas formas de enxergar o mundo têm valor”, afirmou Bira Marques.



Nesta edição, a ciência é o eixo central dos projetos e aparece sob os mais diferentes olhares: há estudantes investigando o microclima e a vegetação da própria escola, conhecendo a contribuição das mulheres para a astronomia, experimentando a cultura maker e pesquisando as relações entre futebol e ciência. Outros projetos partem da memória, dos saberes ancestrais, da sustentabilidade e da tecnologia para construir conhecimento dentro das unidades. O que começa na curiosidade, no olhar e nas mãos das crianças dentro da escola vai ganhar as paredes de um museu. Entre os dias 19 de outubro e 14 de novembro, estudantes da Rede Municipal de Educação de Niterói serão os artistas em exposição no Museu Janete Costa de Arte Popular, onde apresentam ao público trabalhos criados ao longo do ano em 88 unidades entre Educação Infantil e Ensino Fundamental. A 12ª Mostra dos Projetos Educacionais Instituintes ficará em cartaz por quase um mês, reunindo produções que atravessam ciência, arte, investigação e diferentes formas de enxergar e representar o mundo.São estudantes que chegam ao museu não apenas como visitantes, mas como autores das obras e experiências apresentadas ao público. A mostra reúne produções construídas ao longo do ano letivo, dando visibilidade aos diferentes olhares que nascem dentro da escola pública e à capacidade de crianças e adolescentes de investigar, criar e produzir conhecimento.“É muito bonito ver nossas crianças e adolescentes ocupando, como protagonistas, um espaço tão importante da cultura de Niterói. Estamos investindo em uma educação pública que incentiva a descoberta, valoriza o conhecimento e abre caminhos para que nossas crianças sonhem cada vez mais alto. Queremos que cada aluno tenha orgulho do que aprende e do que é capaz de construir”, afirmou o prefeito Rodrigo Neves.Em 2026, os Projetos Educacionais Instituintes registraram a maior participação dos últimos 12 anos na Rede Municipal de Educação de Niterói. Das 88 propostas inscritas e aprovadas, 49 são de Unidades Municipais de Educação Infantil (Umeis) e 39 de escolas de Ensino Fundamental, um crescimento de 15% em relação ao ano anterior.Para o secretário municipal de Educação, Bira Marques, a exposição valoriza a autoria dos estudantes e mostra que a escola pública também é um espaço de produção de conhecimento e cultura.“Tem algo muito potente em ver o trabalho que nasce dentro das nossas escolas chegar a um museu e ser compartilhado com toda a cidade. Nossos estudantes não estão ali apenas para observar: são eles que pesquisaram, criaram, experimentaram e produziram aquilo que estará em exposição. É isso que queremos estimular na escola pública: crianças e adolescentes que façam perguntas, construam conhecimento e percebam que suas ideias e suas formas de enxergar o mundo têm valor”, afirmou Bira Marques.Nesta edição, a ciência é o eixo central dos projetos e aparece sob os mais diferentes olhares: há estudantes investigando o microclima e a vegetação da própria escola, conhecendo a contribuição das mulheres para a astronomia, experimentando a cultura maker e pesquisando as relações entre futebol e ciência. Outros projetos partem da memória, dos saberes ancestrais, da sustentabilidade e da tecnologia para construir conhecimento dentro das unidades.

Descobertas passam pelos quatro elementos



Na Educação Infantil, as descobertas passam pelos quatro elementos da natureza, pelos cinco sentidos, pela preservação da água e dos mares e pelas experiências científicas que surgem do brincar e da exploração do cotidiano. Entre os trabalhos estão ainda uma investigação sobre a construção de uma jangada a partir da relação das crianças com Jurujuba e projetos sobre ciências indígenas, natureza e saberes ancestrais.



Ao longo do ano, os Projetos Educacionais Instituintes dialogaram com outras iniciativas voltadas ao fortalecimento da ciência na Rede Municipal. Em 2026, Niterói ampliou esse trabalho com o programa Mais Ciência na Escola, que prevê laboratórios de Ciências, Maker e Inovação em 12 escolas de Ensino Fundamental II, além da participação de cerca de 5 mil estudantes da Rede nas atividades da 78ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC), realizada na cidade em julho.

Secretaria Municipal de Educação prestou apoio



A proposta dos Instituintes, no entanto, vai além da apresentação de um produto final. O processo de construção dos trabalhos valoriza a investigação, a experimentação e a construção coletiva do conhecimento, aproximando a ciência da realidade dos estudantes desde a Educação Infantil. As unidades recebem apoio técnico e pedagógico da Secretaria Municipal de Educação, além de recursos para o desenvolvimento das propostas durante o ano letivo.



Os Projetos Educacionais Instituintes valorizam práticas pedagógicas autorais desenvolvidas pelas próprias unidades da Rede Municipal. A cada edição, professores e estudantes constroem projetos a partir das experiências, interesses e questões que atravessam o cotidiano escolar, fortalecendo a troca de saberes e diferentes possibilidades de aprendizagem.



A 12ª Mostra encerra esse percurso colocando as produções em diálogo com a cidade. Durante quase um mês, famílias, profissionais da educação e o público em geral poderão conhecer no Museu Janete Costa aquilo que nasceu dentro das escolas e enxergar, por meio dos trabalhos apresentados, um pouco do mundo investigado, imaginado e recriado pelos estudantes da Rede Municipal.



Serviço:



12ª Mostra dos Projetos Educacionais Instituintes

Data: 19 de outubro a 14 de novembro de 2026

Local: Museu Janete Costa de Arte Popular – Rua Presidente Domiciano, 178, Ingá, Niterói