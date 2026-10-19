Niterói: Antônio Laurençio e Samuel Godêncio Machado são dois dos alunos de escolas públicas da cidade - Divulgação/Ascom

Niterói: Antônio Laurençio e Samuel Godêncio Machado são dois dos alunos de escolas públicas da cidadeDivulgação/Ascom

Publicado 19/10/2026 14:59

Dois estudantes de escolas públicas de Niterói vão integrar o Time RJ no atletismo dos Jogos da Juventude 2026. Antônio Laurençio, da Escola Estadual Luciano Pestre, no Caramujo, e Samuel Godêncio Machado, do Colégio Estadual David Capistrano, em Santa Bárbara, garantiram suas vagas na competição por meio dos Jogos Escolares do Estado do Rio de Janeiro (JERJ). Organizado pelo Comitê Olímpico do Brasil (COB), o evento será realizado de 19 de outubro a 3 de novembro, em Foz do Iguaçu (PR), e reunirá cerca de 5 mil atletas de 15 a 17 anos, representantes das 27 Unidades Federativas do país.

Antônio Laurençio disputará a prova de lançamento do dardo. Estudante da Escola Estadual Luciano Pestre, localizada no bairro do Caramujo, o atleta acumula conquistas importantes, como os títulos estaduais nas categorias sub-18 e sub-20, além do campeonato dos Jogos Escolares do Estado do Rio de Janeiro (JERJ), resultado que garantiu sua classificação para a competição nacional.

Samuel Godêncio Machado, aluno do Colégio Estadual David Capistrano, localizado no bairro de Santa Bárbara, também conquistou sua vaga nos Jogos da Juventude por meio do JERJ. Na competição nacional, ele disputará o pentatlo, prova combinada que reúne cinco modalidades: 110 metros com barreiras, arremesso de peso, salto em altura, salto em distância e corrida de 1.000 metros.

Especialista em provas combinadas, Samuel é campeão estadual da modalidade e vice-campeão do JERJ. No Campeonato Brasileiro, o atleta competiu no decatlo, conjunto de dez provas do atletismo, e conquistou o vice-campeonato em competições realizadas em Bragança e no Ibirapuera, em São Paulo. A classificação dos dois estudantes evidencia o potencial dos jovens talentos das escolas públicas e a importância do esporte escolar como caminho para o desenvolvimento esportivo e o acesso a competições de alto nível. Por meio do JERJ, Antônio e Samuel conquistaram a oportunidade de integrar a delegação fluminense em uma das principais competições esportivas estudantis do país.

“Antônio e Samuel são atletas com muito potencial e vêm demonstrando sua capacidade em competições importantes. Niterói tem talento no atletismo, e a expectativa é que os dois façam grandes competições nos Jogos da Juventude, representando muito bem o Time RJ e lutando por resultados expressivos. Estamos confiantes de que eles podem voltar para casa com grandes conquistas”, destaca a treinadora Iracema.



Sobre o Jogos da Juventude



Time RJ volta aos Jogos da Juventude com uma delegação preparada para colocar o Rio de Janeiro novamente entre os principais protagonistas do esporte de base brasileiro. Ao todo, 241 integrantes representarão o estado na edição de 2026 da competição, sendo 194 atletas, 41 técnicos e seis dirigentes.

O Rio de Janeiro chega à competição embalado pelo desempenho obtido na última edição. Em 2025, o Time RJ terminou os Jogos da Juventude, que aconteceram em Brasília, na segunda colocação do quadro geral, com 80 medalhas: 28 de ouro, 29 de prata e 23 de bronze. O resultado colocou o estado atrás apenas de São Paulo e confirmou a força da delegação fluminense entre as principais potências do esporte de base do país.

A campanha de 2025 também teve como marca a diversidade de modalidades em que o Rio alcançou o pódio. Os atletas fluminenses conquistaram medalhas de ouro em atletismo, wrestling, judô, ginástica artística, tiro com arco, natação, taekwondo, handebol e badminton, além de apresentarem resultados expressivos em outras modalidades. O Rio também se destacou especialmente nas lutas: no judô, foram seis ouros, duas pratas e quatro bronzes, enquanto no wrestling foram sete ouros, duas pratas e um bronze.

Agora, com uma nova geração de atletas, o Time RJ retorna aos Jogos da Juventude com o desafio de transformar o trabalho realizado no estado em resultados no cenário nacional. A delegação reúne representantes de diferentes municípios fluminenses, muitos deles atletas que vêm se destacando em competições estaduais e nacionais e que terão em Foz do Iguaçu uma oportunidade de medir seu desempenho diante dos principais nomes de sua geração.