Niterói: colaboradoras também visitaram tendas com exposição de materiais reciclados e mudas cultivadas no Viveiro da Companhia - Divulgação/Ascom

Niterói: colaboradoras também visitaram tendas com exposição de materiais reciclados e mudas cultivadas no Viveiro da CompanhiaDivulgação/Ascom

Publicado 20/10/2026 10:55

A sede da Companhia de Limpeza de Niterói (Clin) recebeu uma programação especial em alusão ao Outubro Rosa, campanha internacional de conscientização sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama e do câncer do colo do útero. A iniciativa foi dedicada às colaboradoras, com atividades que uniram informação, acolhimento e cuidado com a saúde.



A solenidade de abertura contou com a participação do presidente da Clin, Acílio Borges; da diretora de Administração e Recursos Humanos, Anna Velasco; e da diretora Jurídica, Verônica Braz.



“Aderimos à campanha todos os anos porque entendemos que é papel da Companhia disseminar boas práticas relacionadas à saúde. O câncer de mama atinge muitas mulheres no nosso país, sobretudo nas regiões Sul e Sudeste. Temos muitas colaboradoras, e o bem-estar delas é fundamental. Além disso, esse conhecimento pode ser compartilhado, alcançando outras mulheres. Por isso, preparamos uma tarde especial para elas”, destacou Acílio Borges.



A programação começou com música e informação. O Coral Vozes da Clin emocionou o público com um repertório dedicado exclusivamente a intérpretes femininas, incluindo canções de Rita Lee, Dona Ivone Lara, Angela Ro Ro e Dolores Duran. Em seguida, a médica Mariana Giusti, que atende os funcionários da Companhia na própria sede, conduziu um bate-papo sobre prevenção, diagnóstico e cuidados com a saúde física e mental.



“O câncer de mama é um dos mais frequentes entre as mulheres. Por isso, conversamos sobre prevenção. Cerca de 30% dos casos podem ser evitados com hábitos de vida saudáveis. A obesidade, principalmente após a menopausa, é um fator de risco, assim como o tabagismo e o consumo de álcool. Também é importante lembrar que, além de prevenir, podemos rastrear a doença. Quanto mais cedo o câncer é identificado, maiores são as chances de sucesso no tratamento. A mamografia e os exames preventivos devem fazer parte do cuidado com a saúde, respeitando as recomendações para cada faixa etária. No caso do câncer do colo do útero, temos ainda a vacinação como importante aliada. Precisamos cuidar da nossa saúde física e mental”, ressaltou a médica.



As colaboradoras também visitaram tendas com exposição de materiais reciclados e mudas cultivadas no Viveiro da Companhia, distribuídas durante o evento. A programação incluiu ainda sorteio de brindes e momentos dedicados ao relaxamento, com sessões de shiatsu, auriculoterapia e reflexologia.

Iniciativa representa oportunidade de acesso



Para Fabiane Souza da Silva, gari da Clin há 11 anos, a iniciativa representa uma oportunidade de acesso a informações que podem fazer a diferença na vida das mulheres.



“Esse evento que a empresa realiza é muito importante, pois são compartilhadas informações que nos ajudam muito. Minha irmã teve câncer do colo do útero, e a doença já estava avançada quando descobrimos, há pouco tempo. Ela não tem tanto acesso à informação quanto nós temos. Na família, também há histórico de câncer de mama. Recentemente, descobri um nódulo em mim, mas ele é benigno. A Clin nos proporciona esse cuidado. A programação foi muito boa: ganhei uma muda de orégano e fiz massagem”, contou Fabiane.



Fruto de uma parceria entre a Escola Clin e a Gerência de Serviço Social, a ação contou com o apoio da Asclin, do Comitê Clin Por Elas, do Espaço Saúde da Klini, do Salão-Escola Sintaclus e do SESI/Firjan.

