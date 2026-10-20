Niterói: Quarteto Atlas realiza turnê gratuita pelo Estado do Rio - Divulgação/Ascom

Niterói: Quarteto Atlas realiza turnê gratuita pelo Estado do Rio Divulgação/Ascom

Publicado 20/10/2026 10:55





Reconhecido internacionalmente, Villa-Lobos deixou mais de 2.000 composições em seu catálogo, sendo a sua série de 17 quartetos de cordas (compostos entre 1915 e 1957) a maior e mais expressiva do gênero no século XX. No programa da turnê, o Quarteto Atlas traça um panorama do amadurecimento artístico do mestre brasileiro a partir de três obras emblemáticas:



Quarteto nº 1 (1915): obra de juventude estruturada em forma de suíte com seis movimentos contrastantes, repleta de lirismo e sob forte influência impressionista francesa.



Quarteto nº 5 (1931): conhecido como “Quarteto Popular nº 1”, marca o retorno emblemático do compositor ao gênero após 14 anos. De caráter nacionalista, incorpora melodias e temas folclóricos do Brasil.



Quarteto nº 17 (1957): escrito no final da vida de Villa-Lobos, representa o auge técnico e de sofisticação composicional do artista dentro dos quatro tradicionais movimentos de um quarteto de cordas.



Com o objetivo de aproximar a música de concerto de novos públicos e desmistificar a obra erudita, todos os espetáculos serão apresentados em formato mediado e comentado pelos próprios músicos, que utilizarão uma linguagem simples e acessível para contextualizar o momento histórico, aspectos musicais e curiosidades sobre a vida de Villa-Lobos.



“Queremos criar uma ponte direta com a plateia. Os quartetos de Villa-Lobos mostram toda a riqueza de nossa identidade cultural, e o formato de concerto educacional permite que tanto o ouvinte experiente quanto aquele que está indo a um concerto pela primeira vez desfrutem plenamente dessa experiência”, destacam os integrantes do grupo. O Quarteto Atlas, formado pelos músicos Ricardo Amado e Carlos Mendes (violinos), Ricardo Taboada (viola) e Ricardo Santoro (violoncelo), realiza sua primeira turnê pelo estado do Rio de Janeiro com o projeto “Villa-Lobos e os Quartetos de Cordas”. Com entrada franca em todos os concertos, a circulação levará ao público das cidades de Niterói , Rio de Janeiro, Vassouras e Petrópolis uma síntese vibrante e didática da obra para a formação de dois violinos, viola e violoncelo do maior compositor brasileiro, Heitor Villa-Lobos (1887-1959).Reconhecido internacionalmente, Villa-Lobos deixou mais de 2.000 composições em seu catálogo, sendo a sua série de 17 quartetos de cordas (compostos entre 1915 e 1957) a maior e mais expressiva do gênero no século XX. No programa da turnê, o Quarteto Atlas traça um panorama do amadurecimento artístico do mestre brasileiro a partir de três obras emblemáticas:Quarteto nº 1 (1915): obra de juventude estruturada em forma de suíte com seis movimentos contrastantes, repleta de lirismo e sob forte influência impressionista francesa.Quarteto nº 5 (1931): conhecido como “Quarteto Popular nº 1”, marca o retorno emblemático do compositor ao gênero após 14 anos. De caráter nacionalista, incorpora melodias e temas folclóricos do Brasil.Quarteto nº 17 (1957): escrito no final da vida de Villa-Lobos, representa o auge técnico e de sofisticação composicional do artista dentro dos quatro tradicionais movimentos de um quarteto de cordas.Com o objetivo de aproximar a música de concerto de novos públicos e desmistificar a obra erudita, todos os espetáculos serão apresentados em formato mediado e comentado pelos próprios músicos, que utilizarão uma linguagem simples e acessível para contextualizar o momento histórico, aspectos musicais e curiosidades sobre a vida de Villa-Lobos.“Queremos criar uma ponte direta com a plateia. Os quartetos de Villa-Lobos mostram toda a riqueza de nossa identidade cultural, e o formato de concerto educacional permite que tanto o ouvinte experiente quanto aquele que está indo a um concerto pela primeira vez desfrutem plenamente dessa experiência”, destacam os integrantes do grupo.

Projeto tem dimensão pedagógica



A dimensão pedagógica do projeto se estende a ações sociais e de formação profissional. Na cidade do Rio de Janeiro, o projeto oferecerá uma sessão especial destinada a alunos e professores da rede pública de ensino e projetos sociais. A ação conta com a elaboração de um plano de aula desenvolvido por uma pedagoga especializada para dar suporte aos educadores no ensino de música em sala de aula.



No Vale do Café, o Quarteto Atlas fará uma parceria exclusiva com o tradicional Programa Integração pela Música (PIM), que atende crianças e jovens em situação de vulnerabilidade. Os músicos ministrarão masterclasses gratuitas de violino (iniciante e avançado), viola e violoncelo, com emissão de certificados para os alunos.



O projeto conta com planejamento de acessibilidade e mobilização comunitária junto a departamentos de assistência social e ONGs dos municípios atendidos. Além disso, a íntegra de um dos concertos e um documentário no estilo making of (com bastidores e entrevistas) serão disponibilizados gratuitamente no YouTube.



O projeto “Villa-Lobos e os Quartetos de Cordas” é realizado pelo Governo Federal, Ministério da Cultura e Sistema Nacional de Cultura, com apoio do Governo do Estado do Rio de Janeiro e a Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, por meio da Política Nacional Aldir Blanc.



Sobre o Quarteto Atlas



Formado por músicos premiados no Brasil e no exterior, o Quarteto Atlas reúne instrumentistas de liderança da Orquestra Sinfônica do Theatro Municipal do Rio de Janeiro, Orquestra Sinfônica Brasileira, Orquestra Petrobras Sinfônica e Orquestra Sinfônica da UFRJ, Ricardo Amado (violino), Carlos Mendes (violino), Ricardo Taboada (viola) e Ricardo Santoro (violoncelo).



Com passagens pelas mais prestigiadas salas de concerto brasileiras, o quarteto realizou em 2019 sua primeira turnê europeia com apresentações aclamadas na Itália e na Áustria. Em 2025, o grupo representou o Brasil no Encuentro Iberoamericano de Orquestas, realizado em Santiago, no Chile.



Serviço:



Local: Teatro da UFF (Rua Miguel de Frias, 9 - Icaraí)

Data: 20 de outubro de 2026 (terça-feira)

Horário: 19h

Entrada: Gratuita (retirada de ingressos na bilheteria uma hora antes do espetáculo)



