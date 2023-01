Olaria, Cônego, Cascatinha e adjacências recebem atenção da prefeitura - Divulgação

Publicado 06/01/2023 13:18

Uma grande área do município de Nova Friburgo continua recebendo atenção da prefeitura por meio da Subprefeitura de Olaria, Cônego e Cascatinha, que cuida também de outros bairros ao redor. O prefeito Johnny Maycon está sempre em contato com o subprefeito Matiel Gonçalves para definir o cronograma de trabalho. E sempre que tem oportunidade visita pessoalmente as frentes de trabalho na área de cobertura da subprefeitura.

No final de novembro e durante o mês de dezembro o serviço de roçada, capina, retirada de entulho descartado irregularmente em vias públicas, varrição e limpeza geral foi prestado no Bairro da Graça, na Praça e Rua da Graça; em Olaria, nas principais ruas do bairro, Avenida José Pires Barroso, a Via Expressa; na via de acesso ao Polo Cederj, que funciona no Ciep Licínio Teixeira; na Estação Cidadania, antiga Praça CEU, com parceria de uma equipe da Subprefeitura de Conselheiro Paulino; Avenida Conselheiro Julius Arp, ruas Vital Brazil, José Raminelli, Américo Ventura e Rio Grande do Norte; alamedas Barão de Nova Friburgo e Visconde da Taunay; Travessa Jardim Primavera (Caixa D’Água) e Praça Primeiro de Maio, além da limpeza da feira às quintas-feiras e domingos, em parceria com a EBMA.

A limpeza também foi feita no Parque São Clemente, na Rua Jardel Hottz e Alameda Marquês de Maricá; no Bairro Bela Vista, com a retirada de dois caminhões de entulho da quadra das casas populares, nas ruas Maranhão, esquina com a Rua Paraíba, São Paulo, Ceará e Pará e na Praça Rio de Janeiro; no Vale dos Pinheiros, nas ruas Maria José Dutra de Castro e Pasteur e Alameda Princesa Isabel; e no Cônego, na Estrada do Garrafão.

Reparos nas redes de águas pluviais é serviço diário visando melhor escoamento, como ocorreu no Cônego, na Rua Aratu, com desobstrução de bueiros e manilhas; em Olaria, na Alameda Barão de Nova Friburgo, com limpeza de bueiros; ruas Françoise Butty, com substituição de duas manilhas de esgoto, em parceria com a concessionária Águas de Nova Friburgo, além da recuperação da via com asfalto; Acre, com troca de uma manilha de águas pluviais; Araguaia (Novo Lar), com construção de caixa de passagem; São Roque e Presidente Vargas, com limpeza de bueiro; no Vale dos Pinheiros, na Rua Maria José Dutra de Castro, com troca de tampa de bueiro de ferro e Rua Eduardo Guinle, com reparo e troca de manilhas, em parceria com a Águas de Nova Friburgo.

Os cuidados com as vias beneficiaram Olaria, na Rua Rio Grande do Norte, com colocação de asfalto, e a Rua da Graça, com reparo de um buraco. Outros locais também foram atendidos para retirada de entulho e material restante de capina, totalizando 11 caminhões. E ainda foi realizada a operação tapa-buracos na Rua Minas Gerais, enquanto aguarda o asfalto, assim que terminar a obra de drenagem.