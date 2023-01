Hemocentro de Nova Friburgo recebe 3.896 doadores em 2022 - Divulgação

Publicado 03/01/2023 19:26

O Hemocentro Regional Enfermeira Cássia Viviane Kale Martins de Nova Friburgo recebeu 3.896 doadores durante o último ano. Em média, mensalmente, 324 doações foram realizadas e os meses com mais bolsas de sangue foram novembro, junho, março e fevereiro.

O número vem crescendo graças ao empenho da equipe. Em comparação com os últimos anos, é notável uma ampliação expressiva. Em 2020, 2.817 doações foram captadas. Já em 2021, 3.265. Em 2022 houve um crescimento de 631 pessoas a mais que puderam colaborar com essa ação do bem.

Levando em conta que uma bolsa de sangue pode salvar de três a quatro vidas, cerca de 15.000 pacientes receberam as doações do Hemocentro de Nova Friburgo, que é responsável por 16 municípios e ainda oferece suporte à rede privada. A expectativa da Secretaria Municipal de Saúde é que os dados aumentem para que, consequentemente, mais pessoas recebam as doações. Além disso, está sendo planejado mais dias de doações aos sábados, ação que também aumentou em 2022.

Para doar é necessário estar bem de saúde, ter entre 16 e 69 anos (menores acompanhados dos pais), pesar acima de 50 quilos, não possuir doenças crônicas e ter em mãos documentos originais com foto. A unidade fica no anexo do Hospital Municipal Raul Sertã e funciona de segunda a sexta-feira, das 8 às 11:30.