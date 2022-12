Vendedores ambulantes devem se recadastrar a partir de 16 de janeiro - Divulgação

Publicado 30/12/2022 12:31

A Prefeitura de Nova Friburgo, através da Secretaria Municipal de Ordem e Mobilidade Urbana (Smomu) e sua Subsecretaria de Ordem Urbana e Posturas, está informando o início do processo de recadastramento de ambulantes e comércio informal a partir do dia 16 de janeiro de 2023.

As pessoas interessadas em atualizar a autorização para a venda de produtos nos espaços públicos do município de Nova Friburgo precisam comparecer à sede administrativa da Smomu, situada à Rua Vicente Sobrinho, 80, em Olaria, munidos do cartão de identificação de ambulante, junto com cópia e original dos seguintes documentos: RG e Cadastro de Pessoa Física (CPF), comprovante de residência atualizado, identificação e folha em que consta a rescisão do último contrato de trabalho na carteira de trabalho (digital ou física).

Também devem ser apresentados na Subsecretaria de Ordem Urbana/Posturas fotos do local onde se encontra o ponto de venda e dos produtos que serão comercializados, além do comprovante de quitação de taxa anual.

O processo de recadastramento será feito por etapas conforme a área de atuação, a iniciar-se pelo bairro de Olaria, posteriormente seguindo pelos demais. Mais informações pelo telefone (22) 2526-9261 ou pelo e-mail subsecretariadeposturas@gmail.com.