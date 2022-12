Mais de 90 mil pessoas atendidas na urgência do Hospital Municipal Raul Sertã em 2022 - Divulgação

Mais de 90 mil pessoas atendidas na urgência do Hospital Municipal Raul Sertã em 2022Divulgação

Publicado 27/12/2022 16:52

Segundo os dados da Secretaria Municipal de Saúde, 90.071 pessoas foram atendidas no Centro de Tratamento de Urgência (CTU), que é a porta de emergência do Hospital Municipal Raul Sertã, em Nova Friburgo.

Comparando com os últimos anos, principalmente os pandêmicos, é possível notar um aumento na busca pela assistência, que no auge da covid-19 não era feita por receio do acesso ao hospital e uma possível contaminação. Em 2019, 110.450 pessoas estiveram no CTU. Em 2020, 61.299 e em 2021, 57.867.

Em 2022 a média mensal foi de 7.505 atendimentos. Por dia, pelo menos 250 pessoas estiveram na urgência do Raul Sertã, aproximadamente. Os meses com mais suportes foram abril, junho, agosto e novembro.

A secretária municipal de Saúde, Nicole Cipriano, relaciona o crescimento do número ao pós-covid. ‘’Muitas pessoas estão buscando agora uma consulta, fora aquelas que possuem alguma sequela após o contágio do coronavírus. De um ano pra cá aumentamos o número de profissionais da unidade, o que também possibilita mais atendimentos".

No último ano, a Prefeitura de Nova Friburgo investiu em mão de obra em todas as áreas da saúde pública e o hospital foi uma delas. Agora há quatro clínicos por dia no CTU do Raul Sertã. Antes eram dois ou três por plantão.