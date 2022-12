Prefeitura abre vacinação de segunda dose para bebês com comorbidades que já tomaram a primeira aplicação - Divulgação

Prefeitura abre vacinação de segunda dose para bebês com comorbidades que já tomaram a primeira aplicaçãoDivulgação

Publicado 26/12/2022 17:42

A Prefeitura, através da Secretaria Municipal de Saúde, dá mais um passo na vacinação contra a covid-19 em Nova Friburgo. Na quarta-feira, 28, os bebês com mais de seis meses, com comorbidades, que já tomaram a primeira dose, poderão completar o esquema com a segunda aplicação. A campanha adulta também segue acontecendo, mas essa, de segunda a sexta-feira, 26 a 30. Estão disponíveis a quinta, quarta, terceira, segunda e primeira doses para seus respectivos grupos. As unidades de saúde do Suspiro, Olaria, Conselheiro Paulino, Cordoeira e São Geraldo abrem às 8 horas e funcionam até às 16 horas. No dia 30, excepcionalmente, o funcionamento será até 12h.

É importante estar com a vacinação em dia para proteger a si próprio e ao outro, evitando, assim, a contaminação. Para receber a dose é necessário ter em mãos os documentos originais como CPF, cartão do SUS e caderneta vacinal.