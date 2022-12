Servidores recebem certificação por conclusão de curso de operação de roçadeiras - Divulgação

Servidores recebem certificação por conclusão de curso de operação de roçadeirasDivulgação

Publicado 23/12/2022 14:49

Mais um curso promovido pela Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural, em parceria com o Sindicato Rural de Nova Friburgo, foi concluído com êxito, qualificando 23 servidores públicos do município que atuam na Secretaria de Serviços Públicos. A capacitação foi voltada para operação e manutenção de roçadeiras, cujo curso foi ministrado pelo Serviço de Aprendizagem Rural (SENAR-Rio).

A certificação dos funcionários que participaram e concluíram o curso aconteceu nesta semana, na Secretaria de Serviços Públicos, na sede da Prefeitura. Na ocasião da entrega dos certificados estiveram presentes os secretários de Agricultura, Adelso Rapozo, e de Serviços Públicos, Marcelo Silva, além do subsecretário de Agricultura, Jubher Candido, e da mobilizadora do SENAR, Angela Carvalho.

A capacitação dos funcionários para operação e manutenção de roçadeiras é fundamental para que o equipamento seja utilizado de forma correta, evitando acidentes e desgaste da roçadeira por uso incorreto, o que diminui a vida útil do aparelho. O cronograma dos novos cursos será divulgado em breve.