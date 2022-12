Prefeitura envia à câmara projeto de lei para auxílio emergencial aos produtores rurais - Divulgação

Publicado 22/12/2022 18:29

A Prefeitura de Nova Friburgo encaminhou à Câmara Municipal de Vereadores nesta quarta-feira, 21, o projeto de lei que prevê a concessão de Auxílio Emergencial aos produtores de Pilões e Três Cachoeiras, localidades que foram atingidas pela chuva e granizo, no último dia 11 de dezembro, devastando plantações inteiras.

O texto do pedido solicita ainda uma sessão extraordinária, que será realizada nesta quinta-feira, 22, para que os vereadores aprovem o auxílio, que será concedido em quatro parcelas de R$ 1.500,00, no decorrer de 2023, visando garantir os direitos básicos a cada uma das 87 famílias atingidas até que possam se reestruturar novamente.

Além disso, parte dos R$6 milhões devolvidos pela Câmara Municipal ao Executivo nesta quarta-feira também deverão ser aplicados no auxílio destes produtores. O Município ainda está elaborando um relatório com todos os prejuízos, estimados em mais de R$ 5 milhões pela Emater, visando enviar ao Governo do Estado para requerer apoio Estadual às famílias rurais.