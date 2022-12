Prefeitura entrega cartão-alimentação natalino exclusivo e inédito aos seus servidores - Divulgação

Publicado 21/12/2022 15:06

Funcionários da Prefeitura de Nova Friburgo receberão um benefício inédito neste final de ano: um cartão-alimentação natalino no valor de R$ 500.

O prefeito Johnny Maycon fará a entrega aos servidores da Secretaria de Serviços Públicos, que representarão todo o funcionalismo, na próxima quinta-feira, 22, às 10h, no pátio da Prefeitura. Os trabalhadores das demais secretarias receberão os cartões diretamente nos seus respectivos setores. Para os servidores segurados e pensionistas no regime estatutário da Prefeitura, a entrega será na sala do Fundo de Previdência. Todos os funcionários devem portar documento de identificação com foto para retirar o seu cartão.

São quase oito mil funcionários contemplados, incluindo servidores ativos, inativos, segurados e pensionistas do regime estatutário. O cartão-alimentação natalino será nominal e poderá ser utilizado em até 90 dias. As compras de gêneros alimentícios poderão ser feitas em 42 estabelecimentos de Nova Friburgo credenciados.