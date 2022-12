Prefeitura paga segunda parcela do 13º salário - Divulgação

Prefeitura paga segunda parcela do 13º salário Divulgação

Publicado 19/12/2022 14:40

A Prefeitura de Nova Friburgo antecipou nesta sexta-feira, dia 16, a segunda parcela do 13º salário para servidores ativos e inativos do município. Com isso, mais de R$10 milhões foram injetados na economia da cidade. A primeira parcela foi creditada na conta dos funcionários na primeira quinzena de junho.

Nesta segunda parcela do benefício, a prefeitura pagou aos 7.643 servidores ativos, R$9.898.246,00. Aos 372 aposentados e pensionistas inativos do Fundo de Previdência do Município de Nova Friburgo, foram pagos R$671.981,69, totalizando R$10.570.227,69. Com esse valor, a expectativa é aquecer as vendas do comércio local às vésperas do Natal.