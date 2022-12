. - Divulgação

Publicado 17/12/2022

Na tarde da última segunda-feira, 12, a Prefeitura foi comunicada que a Caixa Econômica Federal aprovou a emenda parlamentar do deputado federal Glauber Braga para a construção da estrutura física do pronto atendimento em Lumiar.

O projeto foi aprovado antes que o prazo expirasse, o que aconteceria na próxima quarta-feira, 14 de dezembro. Infelizmente a verba já havia sido perdida em outras gestões e era uma preocupação do atual governo para que a população do 5º distrito não fosse mais lesada por isso.

Agora, a Secretaria Municipal de Saúde de Nova Friburgo dará início ao processo de abertura da licitação para a contratação de uma empresa responsável pela construção do futuro pronto atendimento.