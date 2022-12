Câmaras frias são instaladas nos postos de saúde - Divulgação

Publicado 14/12/2022 13:52

Na última segunda-feira, 12, a Secretaria Municipal de Saúde, por meio da Subsecretaria de Vigilância em Saúde, em parceria com a Secretaria Municipal de Serviços Públicos, iniciou a instalação de 22 câmaras frias nos postos de saúde de Nova Friburgo para ampliar a testagem de infecções sexualmente transmissíveis.

As primeiras instalações foram feitas nas Unidades Básicas de Saúde de Olaria, Suspiro e Cordoeira, nas Estratégias de Saúde da Família Olaria I, Olaria II, Olaria III, Riograndina, Amparo, Nova Suíça e Varginha. Outros 12 aparelhos ainda serão instalados nos outros bairros do município.

Com esses equipamentos novos e modernos será possível a descentralização da testagem de HIV, permitindo que os friburguenses tenham acesso ao teste na sua unidade de saúde de referência, próximo à sua residência, tornando esse processo mais rápido, fácil, ágil e seguro.

Nova Friburgo é uma referência nesse âmbito, através do Programa de IST/AIDS/HIV. Neste mês a equipe foi premiada pelo Ministério da Saúde, em Brasília, por eliminar a transmissão vertical de HIV em recém nascidos. Além disso, a rede pública de saúde friburguense possui números consideráveis de testagens, realizando quase 11.000 exames neste ano.

Segundo a subsecretária de Vigilância em Saúde, Alicia Emerich, o objetivo é dobrar esse número após a instalação dessas câmaras frias, que estão no município desde junho e agora estão sendo devidamente ligadas.