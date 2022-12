Nova Friburgo concorre ao prêmio CIETH - destaques do turismo 2022 - Divulgação

Publicado 13/12/2022 15:08

O Centro Integrado de Estudos em Turismo e Hotelaria realiza anualmente o Prêmio CIETH Destaques do Turismo - Troféu Professor Fernando Malta, celebrando os principais nomes e acontecimentos do Turismo no estado do Rio de Janeiro.

Neste ano, a cidade de Nova Friburgo está concorrendo em algumas categorias desta premiação. São elas:

• Evento - Online, Presencial ou Híbrido, com a Festa da Cerveja;

• Atrativo Natural, com Parque Estadual dos Três Picos;

• Melhor Destino do Estado do RJ;

• Circuito de Turismo Rural, com Circuito Amparo e Circuito Terê-Fri;

• Polo de Compras, com o Polo de Moda Íntima;

• Destaque no Artesanato, com os Artesãos da Rota Turística Terê-Fri;

• Secretaria de Turismo do Estado do Rio, com a Secretaria de Turismo de Nova Friburgo.