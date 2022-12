Salas de vacinação continuam oferecendo imunização contra gripe - Divulgação

Publicado 12/12/2022 16:35

A Prefeitura de Nova Friburgo, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, prossegue oferecendo a vacina contra gripe para toda a população acima de seis meses de idade. A aplicação acontece nas unidades de saúde, de segunda à sexta-feira, de 12 a 16 de dezembro.

Nas Unidades Básicas de Saúde do Suspiro e Olaria, as Salas de Vacinação funcionam em horário estendido, das 9h às 18h, para facilitar o acesso àqueles que trabalham. Já na UBS de Conselheiro Paulino e nas UBS/ESF de São Geraldo e Cordoeira, a vacinação acontece das 9h às 16h. Para receber a proteção contra gripe é preciso apresentar apenas o cartão do SUS e caderneta de Vacinação.