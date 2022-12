Semana dos Direitos Humanos em Nova Friburgo - Direitos Humanos

Publicado 07/12/2022 17:07

A Prefeitura de Nova Friburgo, por meio do Centro de Cidadania LGBTI- Serrana I- Hanna Suzart, com o apoio do Rio Sem LGBTIfobia e o Governo do Estado do Rio de Janeiro, realizará nos dias 8, 9 e 10 de dezembro a Semana dos Direitos Humanos, com o tema “Juventude, Diversidade e Igualdade”.

A programação inclui seminário, palestras, oficinas, shows artísticos da cena LGBTQIA +, DJ, além de eventos dos grupos Intervenção Orgulho Black , Moda é Cultura e outras atrações com a finalidade de informar aos cidadãos as necessidades da garantia dos direitos fundamentais.

A data foi estabelecida pela Organização das Nações Unidas com o objetivo de buscar, através dos Estados e da sociedade a garantia dos direitos civis, políticos, sociais e ambientais para toda a população mundial, e não apenas de algumas nações e indivíduos privilegiados.