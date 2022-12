Vacinação contra Covid: confira o calendário pediátrico desta semana - Divulgação

Publicado 05/12/2022 12:37

O calendário de vacinação contra covid-19 para a população acima de 12 anos será divulgado ao longo desta semana, quando o Município receber nova remessa de doses do governo estadual, que também aguarda reabastecimento. Com a chegada de mais vacinas, será feito o cronograma conforme a quantidade recebida, e também a sua ampla divulgação. De acordo com a Coordenação de Imunização da Secretaria Municipal de Saúde, a solicitação de mais imunizantes foi feita nesta última semana e a Central Geral de Abastecimento (CGA) do Estado informou que aguarda reabastecimento para realizar a liberação.

Já a vacinação pediátrica acontece na quarta-feira, dia 7, oferecendo a primeira e segunda dose para crianças a partir dos três anos de idade, e a primeira dose para bebês de seis meses a dois anos, 11 meses e 29 dias com comorbidades. Pais e responsáveis podem procurar as Unidades Básicas de Saúde do Centro, Conselheiro Paulino ou Olaria e as Estratégias de Saúde da Família/ UBS de São Geraldo e Cordoeira.