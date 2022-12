Nova Friburgo recebe o Festival de Cinema Italiano no Brasil - Divulgação

Publicado 03/12/2022 20:06

O Festival de Cinema Italiano no Brasil é o maior e principal evento audiovisual do Cinema Italiano na América do Sul. O projeto é organizado desde a sua concepção, em 2005, pela Câmara Ítalo-Brasileira de Comércio, Indústria e Agricultura de São Paulo, presente no Brasil há 120 anos, agora unindo forças com a Câmara Ítalo-Brasileira de Comércio e Indústria do Rio de Janeiro, através de sua Delegação na Região Serrana RJ, onde aproximadamente um terço da população tem algum envolvimento com a cultura Italiana.

Em Nova Friburgo, o lançamento aconteceu na última segunda-feira, 28, no Nova Friburgo Country Clube, e contou com a presença do prefeito Johnny Maycon e da primeira-dama, Lorrayne Ribeiro, além do secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação, André Montechiari, e a subsecretária de Turismo, Kamila Mouza.

O Festival de Cinema Italiano vai até o próximo dia 30 e conta com sessões presenciais. A realização é da Câmara de Comércio Italiana de São Paulo, em colaboração com a Embaixada Italiana e apoio da Prefeitura de Nova Friburgo e Associação Comercial Industrial e Agrícola de Nova Friburgo (Acianf). Conheça a programação completa no site: www.festivalcinemaitaliano.com.