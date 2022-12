Secretaria de Cultura realiza culminância do Ponto de Cultura de Olaria - Divulgação

Publicado 02/12/2022 15:52

A Prefeitura de Nova Friburgo, por meio do Ponto de Cultura de Olaria, vinculado à Secretaria Municipal de Cultura, com o apoio da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), realizará, no próximo sábado, 03, a partir das 13h, a Culminância do Ponto de Cultura de Olaria. O local, oferece oficinas gratuitas de arte, instrumentos musicais, teatro e artesanato para crianças, adolescentes e adultos em classes específicas.

A programação inclui as apresentações de percussão, cavaquinho, banda, violão, flauta doce, canto coral, hip hop, teatro, bailado nobre. Além das exposições de desenhos e artesanatos.

A Unidade foi inaugurada em 2007 e tem um papel social de muita relevância para as comunidades do Município, incentivando jovens friburguenses a buscarem aprendizado e oportunidades através da arte e cultura.

O Ponto de Cultura de Olaria está localizado na rua Gustavo Lira, n°209, no bairro de Olaria. O horário de funcionamento é de segunda-feira à sexta-feira, das 8h às 18h e o telefone de contato é (22) 2521-5304.