Nova Friburgo recebe pesquisadores da Fiocruz e da Secretaria de Estado de Saúde para ações de vigilância em zoonoses - Divulgação

Publicado 01/12/2022 13:23

A Secretaria Municipal de Saúde, através da Vigilância em Saúde de Nova Friburgo, recebeu na entre os dias 21 e 25 de novembro apoio da Fiocruz e da Secretaria de Estado de Saúde para as atividades de vigilância em zoonoses (doenças infecciosas transmitidas entre animais e pessoas).

A Fiocruz, representada pelo Laboratório de Biologia e Parasitologia de Mamíferos Silvestres Reservatórios do Instituto Oswaldo Cruz (IOC/Fiocruz) e pelo Laboratório de Pesquisa Clínica em Dermatozoonoses em Animais Domésticos do Instituto Nacional de Infectologia Evandro Chagas (INI/Fiocruz) e a Secretaria de Estado de Saúde, através da Coordenação de Vigilância Ambiental, realizaram atividades de pesquisa e vigilância com foco na Peste e outras zoonoses.

Além dos laboratórios e instituições citadas, o projeto conta ainda com apoio da FAPERJ, Fiocruz-PE, UFRRJ e do Laboratório de Hantaviroses e Rickettsioses e do Laboratório de Biologia estrutural, ambos do Instituto Oswaldo Cruz.