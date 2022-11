Novo sistema protocolo web está sendo implantado para acompanhamento de processos - Divulgação

Publicado 29/11/2022 17:45

A Prefeitura de Nova Friburgo, através da Secretaria de Finanças e sua Subsecretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC), informa que, a partir do próximo dia 5 de dezembro (segunda-feira), vai implementar o ‘Protocolo Web’, uma nova plataforma, mais flexível e dinâmica, para abertura e acompanhamento de processos.

Após a implantação no dia 5 de dezembro e o período de estabilização do sistema, continuarão contando com suporte da TIC e de uma empresa da equipe E&L.

O acesso, que antes era por um programa no desktop, passa a ser por um link no site da Prefeitura de Nova Friburgo (www.pmnf.rj.gov.br). Em seguida, basta acessar a aba “sistemas” e “sistema de protocolo”.

Para que toda essa transformação seja promovida, a TIC e a E&L terão que paralisar o serviço na sexta-feira, 2 de dezembro, às 13h, quando ocorrerá a migração de dados e acesso para a nova plataforma.

As vantagens desse novo sistema web da Prefeitura de Nova Friburgo são:

- Acesso mais rápido e ágil;

- Acompanhamento inclusive pelo celular;

- Abertura em qualquer máquina com acesso a internet.