Prefeitura e IEC realizam palestra e teatro em prol da saúde no planeta - Divulgação

Prefeitura e IEC realizam palestra e teatro em prol da saúde no planetaDivulgação

Publicado 28/11/2022 10:50

A Prefeitura de Nova Friburgo, através da Subsecretaria de Vigilância em Saúde da Secretaria Municipal de Saúde, juntamente com a equipe de Informação, Educação e Comunicação (IEC), esteve, na última quinta-feira, 24 na Escola Municipal Juscelino Kubitsckek, no bairro de Varginha. Na ocasião, foram realizadas palestras e apresentação de teatro de fantoche sobre arboviroses, ou seja, doenças causadas por vírus transmitidos por mosquitos.

A ação abordou assuntos sobre o ciclo de vida do mosquito transmissor da doença, como por exemplo, o Aedes Aegypti, além dos apontamentos dos perigos e cuidados preventivos necessários para evitar a proliferação do inseto. Também foi debatido a importância do descarte adequado dos lixos, reduzindo os impactos ambientais e a saúde da vida no planeta.