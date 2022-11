SME realiza IV amostra de práticas de sucesso da educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental - Divulgação

Na última terça-feira, 22 de novembro, a Prefeitura de Nova Friburgo, através da Secretaria Municipal de Educação, realizou a IV Amostra de Práticas de Sucesso. A iniciativa foi da equipe da Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino Fundamental.

Nos dois últimos anos, a Amostra aconteceu de forma virtual. Já neste ano, a apresentação foi realizada de forma presencial com professores que participaram pela primeira vez e os que compareceram em outras edições.

A prática pedagógica de continuidade baseia-se nas Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Infantil, respeitando as especificidades etárias, sem a antecipação de habilidades que serão trabalhadas no Ensino Fundamental. Desse modo, os direitos de aprendizagem são assegurados para que a criança desenvolva suas habilidades e competências da melhor forma possível, absorvendo o caráter lúdico da aprendizagem, com aulas menos repetitivas, mais prazerosa e desafiadoras.

“Esse momento existe e foi pensado para que o professor mostre o seu protagonismo e para que o professor de Pré II conheça a prática do professor do 1° ano e vice-versa. Cada um tem sua função nesse caminhar educacional infantil, e essa troca facilita esse entendimento e a transição das crianças” afirmou a coordenadora da Educação Infantil, Bianca Boechat.

Os professores que apresentaram os trabalhos pedagógicos, planejados e idealizados em sala de aula, como, por exemplo, poemas, brincadeiras, exposições, dentre outros projetos, receberam, por meio da coordenação da Educação Infantil e dos Anos Finais, o Certificado de participação na IV Amostra de Práticas de Sucesso.

A professora do Centro Municipal de Educação Infantil Solares, Josiane, definiu o encontro em uma única palavra: “Encantamento. Não existe outro significado para esse momento” destacou.

“Agradecemos a presença de todos os professores e a participação de cada um, até mesmo os que não puderam estar presentes mas, que compreendem o significado do trabalho em sala de aula e seu impacto na vida e aprendizado de nossas crianças” ressaltou a coordenadora dos Anos Iniciais, Mayhara Tavares.