Veículos de transporte turístico, escolar e de som devem comparecer à Smomu para vistoria - Divulgação

Publicado 23/11/2022 12:08

Os motoristas cadastrados na Secretaria Municipal de Ordem e Mobilidade Urbana (Smomu), que realizam os serviços de transporte turístico e escolar e os veículos de propaganda volante ou de som no Município de Nova Friburgo estão sendo convocados a comparecerem à sede da referida secretaria, situada na Rua Vicente Sobrinho, 80, em Olaria, no período de 21 de novembro a 21 de dezembro próximo, no horário das 9h às 15h, em dias úteis.

TRANSPORTE TURÍSTICO – Quem trabalha nesse setor deve apresentar cópias do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) do veículo cadastrado, atualizado, devidamente emplacado em Nova Friburgo; nada consta de multas do Detran-RJ, Carteira Nacional de Habilitação (CNH) do condutor, com categoria D; comprovante de residência atualizado, do motorista e do proprietário; contrato social da firma, pagamento da taxa referente, com a devida comprovação, certidão negativa de seus motoristas perante o juízo criminal nas esferas federal, estadual e na comarca de Nova Friburgo, e da certidão relativa a contribuição previdenciária (para as pessoas jurídicas).

TRANSPORTE ESCOLAR – Já os que prestam esse tipo de serviço devem apresentar cópias do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) do veículo cadastrado, atualizado e devidamente emplacado em Nova Friburgo; nada consta de multas do Detran-RJ (para os veículos sem o CRLV 2022); CNH do concessionário – categoria D ou superior, com atividade remunerada; comprovante de residência atualizado; Imposto Sobre Serviços (ISS), referente ao exercício de 2021, devidamente quitado (ou 2022 até a presente data), da apólice de seguro do veículo, válida para o exercício de 2022; e do certificado do curso de condutores de transportes escolares.

VEÍCULOS DE PROPAGANDA VOLANTE OU DE SOM – Para esta modalidade de trabalho são exigidas cópias do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) do veículo cadastrado, atualizado; nada consta de multas do Detran-RJ, Carteira Nacional de Habilitação (CNH) do condutor, bem como identidade e CPF do condutor e do proprietário; comprovante de residência atualizado, do motorista e do proprietário; contrato social da firma e pagamento da taxa referente, com a devida comprovação.

Cabe ressaltar que é obrigatória e indispensável a apresentação integral de todos os documentos, sob pena da não realização da vistoria. Mais informações podem ser obtidas na sede da Smomu ou pelo telefone 2526-9262.