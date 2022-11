Nova Friburgo imuniza o primeiro bebê com a vacina pfizer baby contra a covid-19 - Divulgaçã

Publicado 22/11/2022 17:43

O pequeno Pietro de Oliveira Martins, de apenas 7 meses de idade, foi levado pela mamãe, Juliana Muzzi de Oliveira, para receber a dose da vacina Pfizer Baby contra a covid-19, na manhã desta terça-feira, 22 de novembro. O Pietro foi o primeiro bebê friburguense a receber o imunizante que previne contra casos graves da infecção causada pelo coronavírus.

A campanha de vacinação contra a covid-19 seguiu novos rumos nesta semana. Atendendo a uma recomendação do Ministério da Saúde, a Secretaria Municipal de Saúde de Nova Friburgo está promovendo a imunização em bebês a partir dos 6 meses com até 2 anos, 11 meses e 29 dias com comorbidades.

Além deste público, as crianças a partir de 5 anos de idade também podem receber a primeira dose, porém, mediante o número de doses em estoque, estando, assim, sujeita à suspensão. Já a imunização de crianças com 3 e 4 anos de idade foi suspensa nesta semana devido a falta de doses, mas deve ser retomada na próxima semana.

A vacinação ocorre nesta terça-feira, 22 de novembro, das 8h às 18h, na UBS Suspiro e UBS Olaria; e das 8h às 16h na UBS/ESF São Geraldo e Cordoeira e UBS Conselheiro Paulino.

Vacinação para pessoas acima dos 12 anos de idade

A imunização de primeira a terceira doses está liberada para todos acima dos 12 anos de idade. A quarta dose liberada para todos acima dos 18 anos. Já a quinta dose está sendo oferecida aos imunossuprimidos acima de 18 anos, gestantes e puérperas que são imunossuprimidas.

A vacinação para estes públicos ocorre de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, na UBS Suspiro e UBS Olaria; e de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, na UBS/ESF Cordoeira e São Geraldo e UBS Conselheiro Paulino.

Para se vacinar é preciso ter em mãos CPF, cartão do SUS e caderneta de vacinação atualizada.