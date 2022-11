Prefeitura de Nova Friburgo reconstrói ponte que liga Rio Bonito a Toca da Onça - Divulgação

Publicado 21/11/2022 17:20

Uma equipe da Subprefeitura de Lumiar e São Pedro da Serra, da estrutura da Prefeitura de Nova Friburgo, trabalhou na reconstrução de uma ponte que liga as localidades de Rio Bonito e Toca da Onça, no distrito de Lumiar, na sexta-feira, 18.

De acordo com o subprefeito, a ponte que existia no local foi levada pela força da água do rio, que teve o volume aumentado pela chuva que atingiu a região nos últimos dias. Com a realização desse trabalho o tráfego de moradores e visitantes que utilizam a estrada foi normalizado.

Jorge Freimann ainda declarou que, paralelamente a ação realizada na ponte, a equipe da subprefeitura também atuou na retirada de barreiras nas estradas de Rio Bonito e de Toca da Onça, liberando a passagem nessa região do 5º distrito de Nova Friburgo.