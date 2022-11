Testagem de diagnóstico da covid-19 - Divulgação

Publicado 18/11/2022 13:46

A testagem da COVID-19 acontece todos os dias no laboratório da UBS do Suspiro, também chamado de Centro de Saúde Dr. Sylvio Henrique Braune.

As segundas, quartas, quintas e sextas, os testes são realizados das 8 às 15 horas. Já as terças, das 10 às 15, devido a rotina laboratorial deste dia.

Para ser testado é necessário estar com sintomas gripais, como febre, cansaço, coriza, falta de ar, dor no corpo e dor de cabeça há pelo menos três dias.

É necessário ter em mãos os principais documentos de identificação: identidade e o cartão do SUS.