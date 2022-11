Lixo é retirado em Lumiar e moradores são incentivados a colaborar com a limpeza - Divulgação

Publicado 16/11/2022 19:47

Na manhã de sexta-feira, 11, a Prefeitura de Nova Friburgo, por meio de uma equipe da Subprefeitura de Lumiar e São Pedro da Serra, fez a retirada de entulho descartado de forma irregular na área que fica ao lado do antigo posto de gasolina, em Lumiar.

Após a ação o espaço foi cercado e sinalizado com uma placa com o objetivo de manter a limpeza e a organização no local. O subprefeito pede a colaboração da população para que não utilize a área para descarte de entulho. “Solicitamos que tanto o lixo domiciliar quanto o lixo comercial sejam depositados somente dentro das caçambas”, salientou Freimann.