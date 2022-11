Prefeitura oferece selo de inspeção municipal para produtores - Divulgação

Prefeitura oferece selo de inspeção municipal para produtores Divulgação

Publicado 16/11/2022 19:42

A Prefeitura de Nova Friburgo, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura, oferece o serviço de Selo de Inspeção Municipal (SIM), que fiscaliza, instrui e orienta os produtores de alimentos de origem animal, fiscalizando e dando todas as informações necessárias.

Sendo assim, os consumidores ficam assegurados de que estão comprando um produto de procedência garantida. Para o produtor, a vantagem é que sua produção passa a ser certificada, de modo que a venda de seus produtos no município passa a ser permitida pela Lei Federal n° 7.889/1989.

O Selo de Inspeção Municipal (SIM) é a garantia da segurança alimentar e tem como principal objetivo a qualidade sanitária dos produtos alimentícios como, por exemplo, queijos, iogurtes, requeijão, dentre outros alimentos do gênero alimentício que são produzidos em nosso município e que chegam até a mesa do consumidor.

Mais informações podem ser obtidas diretamente na Secretaria Municipal de Agricultura, localizada na sede da Prefeitura de Nova Friburgo, na Avenida Alberto Braune, n°223.