Novo aparelho é instalado para a examinação de gestantes da maternidadeDivulgação

Publicado 14/11/2022 19:12

A Prefeitura implantou nesta semana um novo aparelho que realiza três exames imunológicos e hormonais em gestantes que recebem o atendimento no Hospital Maternidade Dr. Mário Dutra de Castro de Nova Friburgo.

O primeiro, PAPP-A, é um ensaio que, utilizando em conjunto com outros parâmetros, avalia a possibilidade da trissomia 21, que ocasiona a Síndrome de Down, nos três primeiros meses de gestação.

O segundo, PIGF, e o terceiro, SFlt-1, determinam o fator de crescimento placentário, promovendo o diagnóstico de pré-eclâmpsia, que é a identificação da hipertensão arterial em mulheres com mais de 20 semanas de gravidez.

Essa pressão alta nas mães pode ocasionar complicações graves para o bebê e a gestante. Sendo assim, para que haja o devido controle e a manutenção de uma pressão saudável, é necessário o uso de remédios após a identificação do quadro clínico.

Nos últimos dias, na quarta e quinta-feira, 09 e 10 de novembro, os profissionais da Maternidade participaram de um curso de capacitação para o manuseio da máquina, que é moderna e de última geração. O equipamento é totalmente automatizado com tecnologia eletroquimioluminescente, que garante ensaios com maior sensibilidade e especificidade. O resultado dos exames varia entre 9 e 27 minutos.