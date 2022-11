JUNFRI movimenta Nova Friburgo com mais de 1.500 estudantes - Divulgação

Publicado 10/11/2022 18:25

O maior evento universitário da Região Serrana é considerado carinhosamente pelos participantes como o "Queridinhdo do segundo semestre" e atrai 20 atléticas do Estado do Rio de Janeiro e mais de 1.500 estudantes friburguenses e de outras cidades.

À tarde os jogos são promovidos nos principais pontos esportivos do município, como Sesc, colégios estaduais, ginásios públicos e no Friburguense A.C. Enquanto isso, das 14h às 21h é realizada a ‘’Day Party’’, festa durante o dia, com alguns DJs referências de Nova Friburgo, como Bruna Petribú, Bispim, Dinelli, Anti Hero, Davi Esposito, Diego Costa, Thay Schuenck e as bandas de pagode Pur’Intimidade e IBS 7.

À noite, atrações que estão no cenário da música nacional do funk, pagode e eletrônico comandam as festas do Junfri. Todas as festas noturnas terão cerveja, água, refrigerante, vodka, energético, piña021, altinha, ousadia e melambusa liberados.

No primeiro dia, sábado, 12, as responsáveis pela diversão serão DJ Nath e DJ Julia Bacellar. Domingo, 13, a cantora Bianca e o DJ Scarlatelli dominam o palco do Junfri. Fechando as comemorações, na segunda, 14, véspera de feriado, o grupo de pagode Intimistas, que possui hit nacional, e o DJ Kokadah finalizam com chave de ouro a edição de 2022. O residente noturno é o friburguense Saulo Emerick, que há anos está no mercado de DJs friburguense.

Os pacotes estão disponíveis com as atléticas e os ingressos individuais podem ser comprados pela internet e nas lojas DRS. Nos dias dos eventos também serão vendidos ingressos na entrada. A festa que celebra a integração dos alunos de todo o Rio tem como objetivo fomentar a economia, cultura e o setor de eventos de Nova Friburgo, impactando até a rede hoteleira e gastronômica do município.

O evento é realizado pelo grupo Junfri, e tem o apoio da Prefeitura de Nova Friburgo, por meio da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer.