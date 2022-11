Saúde na escola: Escola Municipal em São Geraldo, recebe ações de promoção à saúde - Divulgação

Publicado 09/11/2022 15:46

Nesta terça-feira, 08, a equipe da Subsecretaria de Vigilância em parceria com a Subsecretaria de Atenção Básica, setores da Secretaria Municipal de Saúde, realizaram ações de promoção à saúde na Escola Municipal Professora Nair de Araújo Rodrigues em São Geraldo.

Ao todo 320 alunos de 4 a 14 anos participaram das atividades, sendo divididos em manhã e tarde. Nos dois turnos houveram a medição do peso e da altura, o ensino da escovação e orientações sobre higiene bucal e física.

Além disso, também foram feitas avaliações psicológicas e nutricional das crianças. A frente da pasta, Nicole Cipriano parabenizou as equipes que, com integração, oferecem prevenção, cuidado e atendimento adequado para as crianças de Nova Friburgo.