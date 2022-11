Prefeitura publica edital de convocação de copeiras no diário oficial eletrônico - Divulgação

Publicado 09/11/2022 15:12

A Prefeitura de Nova Friburgo publicou na última terça-feira e na manhã desta quarta-feira, 9, dois editais de convocação de copeiras no Diário Oficial Eletrônico do município, que pode ser acessado no site oficial do governo municipal (www.novafriburgo.rj.gov.br).

A Secretaria Municipal de Saúde realizou o chamamento de servidores para essa área outras vezes, entretanto, poucas pessoas se apresentaram.

A apresentação dos documentos exigidos no edital deve ser feita no setor de Segurança e Medicina do Trabalho, que fica na Avenida Alberto Braune, 224, Centro, segundo andar, nos dias 9, 10, 11 e 16 de novembro, das 9h às 15h.