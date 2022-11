Mural do conselho escolar traz transparência de dados educacionais e financeiros nas unidades escolares - Divulgação

Mural do conselho escolar traz transparência de dados educacionais e financeiros nas unidades escolaresDivulgação

Publicado 08/11/2022 13:12

Os Conselhos Escolares das Unidades Municipais de Nova Friburgo estão disponibilizando, em local visível e acessível à comunidade escolar e local, o "Mural do Conselho Escolar", com a exposição das deliberações do Conselho Escolar, prestação de contas dos recursos financeiros provenientes de repasses federais e verbas próprias, cronograma de ações para o processo de escolha de diretores e dirigentes, entre outras informações que devem ser tornadas públicas, garantindo um fluxo de comunicação permanente.

A transparência na Administração Pública é um princípio contemporâneo e tem como finalidade garantir que o cidadão tenha acesso a informações claras e tempestivas acerca dos atos e gastos públicos. Este princípio visa instrumentalizar o cidadão para que ele possa exercer o controle social das atividades realizadas pelos gestores públicos, fiscalizando não somente a regularidade na gestão, mas, também, observando-se a destinação dos recursos, além de lícita, tem sido adequada.

O Conselho Escolar tem como objetivo promover a cultura de acompanhamento e avaliação no âmbito da Unidade Escolar para a garantia da educação e da descentralização e promover a transparência no âmbito da gestão escolar.

“Os Murais do Conselho Escolar introduzem e exercitam a transparência com o dinheiro público e fortalecem a gestão escolar democrática, formando cidadãos mais conscientes e participativos” ressaltou a coordenadora do Conselho Escolar da SME, Professora Martha Rachel.