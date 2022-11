Prefeitura institui clube de descontos para os servidores públicos - Divulgação

Publicado 07/11/2022 14:09

A Prefeitura de Nova Friburgo publicou no Diário Oficial Eletrônico desta sexta-feira, 04, o Decreto Municipal nº 1.086/2022 que institui os procedimentos para o credenciamento de pessoas jurídicas privadas e profissionais liberais interessados em ofertar descontos aos agentes públicos da administração direta e indireta do Poder Executivo Municipal. A iniciativa foi anunciada pelo prefeito Johnny Maycon em suas redes sociais.

O objetivo do programa é cadastrar empresas, prestadores de serviço e fornecedores para oferecerem um desconto, de no mínimo 5%, aos servidores da Prefeitura de Nova Friburgo.

Poderão fazer parte do Clube de Descontos de Nova Friburgo unidades de educação, cursos, planos desaúde, tratamentos de saúde, farmácias, salões, clubes, academias, restaurantes, agências deturismoe outras pessoas jurídicas privadas e profissionais liberais dos diversos ramos comerciaisedeserviços conveniados, inclusive de e-commerce, em nível global.

Os benefícios são estendidos também aos dependentes dos agentes públicos, como conjugê ou companheiro(a), ascendentes e descendentes de até 1º grau e criança ou adolescente sob guarda ou tutela do agente público.

Atualmente, o Município tem 5.591 servidores ativos, mas a ação também servirá aos inativos, incluindo os aposentados. Para receber o benefício, o servidor deverá apresentar seu documento de identificação e a cópia do contracheque no ato da compra.

As empresas que se interessarem deverão procurar a Secretaria Municipal da Casa Civil, onde todo o cadastro será realizado. Todos os critérios de cadastramento e documentos necessários estão dispostos no decreto. A Prefeitura fará ainda, em breve, uma plataforma digital para que qualquer empresa possa fazer o seu cadastro virtualmente.

De acordo com o prefeito Johnny Maycon, “Esta é mais uma ação que impactará positivamente a vida dos nossos aguerridos servidores, a quem agradecemos por todo o esforço para atender e servir a nossa população”.