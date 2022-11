Saúde na escola em Nova Friburgo - Divulgação

Publicado 04/11/2022 16:05

Na terça-feira, 1º de novembro, a equipe da unidade de saúde mista de São Geraldo realizou uma ação do programa Saúde na Escola no Centro Municipal de Educação Infantil Clementina Alves Martins, no bairro.

O objetivo principal das atividades foi a pesagem das crianças e a verificação da saúde alimentar delas. Uma equipe multidisciplinar ofereceu o atendimento básico aos alunos. Além disso, também foram realizadas as conferências da saúde bucal, ensinando questões relacionadas a higiene e escovação.