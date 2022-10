Conselheiros escolares do segmento Apoio participam de formação - Divulgação

Publicado 31/10/2022 17:21

Na última quinta-feira, 27, mais de 60 representantes do segmento Apoio dos Conselhos Escolares das Unidades Municipais de Nova Friburgo passaram por formação, no auditório da Secretaria Municipal de Educação. A iniciativa do setor do Conselho Escolar da SME visou auxiliar, teoricamente, os conselheiros escolares, titulares ou suplentes, das unidades da rede municipal de educação, para exercerem o papel de representantes do seu segmento no CE, compreendendo a importância de sua participação e atuação, na gestão financeira, pedagógica e administrativa da unidade.

O Conselho Escolar das Escolas Municipais de Nova Friburgo, de acordo com o princípio da representatividade que abrange toda a comunidade escolar e local, é constituído pelos representantes dos segmentos comunidade local, pais/responsáveis, apoio, administrativo, equipe técnico-pedagógica e alunos.

A secretária de Educação, Caroline Klein, participou da abertura e a coordenadora do Conselho Escolar, professora Martha Rachel, disse que o propósito dessa formação foi estimular o estudo e a reflexão dessa instância colegiada com o objetivo da participação efetiva da comunidade escolar nas tomadas de decisões e encaminhamentos propostos, contribuindo com as ações dos gestores para assegurar a qualidade do ensino e a gestão democrática na escola.