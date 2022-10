Atenção! Unidades de saúde e vacinação têm horários alterados - Divulgação

Atenção! Unidades de saúde e vacinação têm horários alteradosDivulgação

Publicado 31/10/2022 17:10

Nesta terça-feira, 1º de novembro, as unidades básicas de saúde de Nova Friburgo e consequentemente a vacinação contra covid-19, influenza e outros imunizantes, funcionarão até às 15h. O funcionamento será encerrado poucas horas antes do previsto devido à comemoração do Dia do Servidor, sendo um direito e reconhecimento pela atuação dos profissionais de saúde e de outros setores do município.

Já no dia 2, em decorrência do feriado de Finados, essas unidades também estarão fechadas, já que, por lei, essa é uma condição do trabalhador.

No dia 3 de novembro os postos voltam normalmente às suas atividades de rotina.