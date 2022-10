Vacinação contra a raiva acontece nesta semana - Divulgação

Publicado 31/10/2022 17:01

A Prefeitura, através da equipe da Vigilância Ambiental da Secretaria Municipal de Saúde, dá prosseguimento na campanha de vacinação antirrábica em Nova Friburgo na próxima semana. Somente a imunização é capaz de prevenir a raiva em cães e gatos, doença contagiosa que possui quase 100% de letalidade. Até o momento, mais de 11 mil animais foram vacinados no município.

Das 9 às 16 horas, sábado a vacinação acontece no Centro, na sede da Subsecretaria de Vigilância em Saúde (Rua Augusto Cardoso, 62); Lagoinha (Escola Municipal Anna B. Moreira); Olaria (UBS E ESF II, conhecida como Amarelinho); Bela Vista (Escola Municipal Patrícia J. Santana); Cascatinha (Escola Municipal Amâncio Azevedo); Cônego (Creche Municipal Augusta Horns); e Vargem Grande (na praça).

Os tutores que não podem levar seus bichos nos postos de imunização poderão levar a dose para casa. Para isso é necessário ter em mãos um isopor ou caixa térmica com gelo.