Nova equipe assume a vigilância em saúde a partir de novembro - Divulgação

Publicado 29/10/2022 09:47

A partir de novembro uma nova equipe escolhida pela gestão municipal assume a Vigilância de Nova Friburgo. À frente do principal cargo estará Alicia Emerich. Enfermeira mestranda em saúde coletiva, com experiência no serviço público, a nova subsecretária atuou no enfrentamento da covid-19 em Bom Jardim.

O trabalho de transição teve início nesta semana, com a passagem das informações das vertentes do setor. A Subsecretaria de Atenção Básica e a nova gestão da Vigilância já se reuniram para trabalharem com integração, já que as repartições são dependentes.

Alicia é uma aposta de inovação e modernidade do governo. A nova equipe também foi escolhida com esse olhar e com base na capacidade técnica dos profissionais.

A secretária municipal de Saúde, Nicole Cipriano, agradeceu à equipe que esteve à frente da subsecretaria há mais de oito anos, que durante este tempo ofereceu seus serviços aos friburguenses.