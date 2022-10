Sustentabilidade é tema de projeto desenvolvido com alunos do Cordoeira - Divulgação

Publicado 26/10/2022 21:02

O Centro Municipal de Educação e Saúde Padre Rafael, no Cordoeira, está promovendo um projeto de sustentabilidade fruto de uma parceria do Compostonaustas com o projeto Off-Grid e com o município de Nova Friburgo, por meio da Secretaria Municipal de Educação. O trabalho objetiva o modelo de gestão comunitária de resíduos orgânicos, agricultura urbana, aproveitamento consciente de recursos e implementação de um centro de educação ambiental, envolvendo toda a comunidade escolar, inclusive, uma horta foi efetivada com os alunos e o que está sendo colhido é utilizado na alimentação dos estudantes da escola.